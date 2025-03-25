Nike SB Fingers Crossed

运动帽

¥169

Nike SB Fingers Crossed 运动帽采用平檐剪裁，匠心搭配网眼拼接设计与刺绣标志，打造出色复古风格。衬里镶边结合背面可调节搭扣，实现专属舒适感。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： 708910-010

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