Nike SB Force 58 男/女滑板鞋专为滑板手打造，同时彰显经典篮球风格。 鞋款兼具包边设计的耐穿性和硫化结构的柔韧性，令你一上脚即可畅享舒适合脚的穿着体验。 采用帆布和翻毛皮组合材料，搭配鞋舌内侧板带设计，有助在鞋带松开时稳固鞋身。

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