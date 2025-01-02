Nike SB Force 58

男/女滑板鞋

¥539
¥599
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白色/太空粘土黄/白色/黑
白色/体育场绿/白色/黑

穿上这款焕新打造的创意力作，耀动街头。 Nike SB Force 58 男/女滑板鞋采用包边设计，经久耐穿，搭配硫化结构，缔造出色柔韧灵活性。采用帆布和翻毛皮组合材料，鞋头融入打孔设计，为你打造彰显经典篮球风范的整体造型。

  • 显示颜色： 白色/太空粘土黄/白色/黑
  • 款式： DV5477-100

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