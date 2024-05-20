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      Nike SB Icon Fleece EasyOn

      大童 Oversize 风加绒套头连帽衫

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      喜欢玩滑板？我们也是！穿上 Nike SB Icon Fleece EasyOn 大童 Oversize 风加绒套头连帽衫，向起初的 Nike SB 儿童款致敬。加绒针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。胸前饰有精巧 Dunk 贴片，致意 2002 年那批 Nike SB Dunk 设计。正面口袋采用内置网眼封盖式设计，无需拉链或按扣即可安全收纳物品。

      • 显示颜色： 暗泥灰/白色
      • 款式： FD3154-053

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