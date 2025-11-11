Nike SB Janoski+ Slip
男子易穿脱滑板鞋
15% 折让
Janoski+ 震撼来袭。Nike SB Janoski+ Slip 男子滑板鞋采用无鞋带设计，缔造一如既往的出色支撑力。匠心底纹专为滑板运动打造，铸就出色触板和翻板体验；鞋楦设计打造出众贴合度和舒适脚感，演绎出色性能。
- 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/黑
- 款式： FN5893-003
其他细节
- 皮革鞋面，柔软耐穿
- 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
- Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感
产品细节
