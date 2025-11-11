 
Nike SB Janoski+ Slip 男子易穿脱滑板鞋 - 黑/黑/橡皮浅褐/黑

Nike SB Janoski+ Slip

男子易穿脱滑板鞋

15% 折让
Nike SB Janoski+ Slip 男子易穿脱滑板鞋 - 黑/黑/橡皮浅褐/黑
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Janoski+ 震撼来袭。Nike SB Janoski+ Slip 男子滑板鞋采用无鞋带设计，缔造一如既往的出色支撑力。匠心底纹专为滑板运动打造，铸就出色触板和翻板体验；鞋楦设计打造出众贴合度和舒适脚感，演绎出色性能。


  • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/黑
  • 款式： FN5893-003

Nike SB Janoski+ Slip

15% 折让

Janoski+ 震撼来袭。Nike SB Janoski+ Slip 男子滑板鞋采用无鞋带设计，缔造一如既往的出色支撑力。匠心底纹专为滑板运动打造，铸就出色触板和翻板体验；鞋楦设计打造出众贴合度和舒适脚感，演绎出色性能。

其他细节

  • 皮革鞋面，柔软耐穿
  • 硫化结构将外底与鞋面巧妙熔接，打造出众柔韧灵活性和复古风格
  • Air Zoom 缓震配置提供出众回弹缓震性能，实现快速离地的非凡脚感

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/黑
  • 款式： FN5893-003

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。