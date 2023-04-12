跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike SB Kearny

      男子滑板工装长裤

      ¥549
      ¥649
      15% 折让

      Nike SB Kearny 男子滑板工装长裤采用不易撕裂面料，结合宽松版型，经久耐穿，专为滑板运动打造。 经典工装款式搭配 6 个口袋设计，营造充裕存储空间，可在滑行或休闲时安全收纳基本物品。

      • 显示颜色： 中橄榄绿/白色
      • 款式： FD0402-222

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。