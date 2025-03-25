Nike SB Koston Hypervulc

男子滑板鞋

¥629

大学红/翡翠绿/白色
深宝蓝/橄榄绿/白色

Nike SB Koston Hypervulc 男子滑板鞋运用将锁定贴合感、灵敏缓震配置和灵活外底巧妙融于一体的 Hyperfeel 技术，结合出众耐穿性能和减震防护效果，将触板感拉升至焕新层面。

  • 显示颜色： 大学红/翡翠绿/白色
  • 款式： 844447-601

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