Nike SB Lunar Stefan Janoski

男子滑板鞋

¥799

黑曜石色/山峰白/黑
黑曜石色/山峰白/茶色
黑/超级荧光红/超级葡萄紫

Nike SB Lunar Stefan Janoski 男子滑板鞋搭载弹力十足的缓震配置，有效吸收冲击力之余，不会增加鞋身重量，外底添加改良型人字形底纹，实现出色抓板力和触板感。

  • 显示颜色： 黑曜石色/山峰白/黑
  • 款式： 654857-401

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