Nike SB Northrup Icon Full-Zip

男子针织茄克

¥499

Nike SB Northrup Icon Full-Zip 男子针织茄克采用柔软棉料搭配抓绒衬里，缔造舒适贴合感。连肩衣袖结合弹性罗纹侧拼接设计，提升运动自由度。

  • 显示颜色： 青绿/青绿/青绿/黑
  • 款式： 620182-300

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