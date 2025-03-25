Nike SB Paul Rodriguez 8 男子滑板鞋运用柔软缓震设计缔造出众的减震防护效果，同时保持非凡的触板感。 轻质 Flywire 飞线与鞋带融为一体，缔造随行而动的锁定贴合感，弹性鞋面添加 Hyperscreen 涂层，显著提升耐穿性。

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