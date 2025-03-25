Nike SB Paul Rodriguez CTD LR

男子滑板鞋

¥569

暗灰/狼灰/黑
黑曜石色/健身红/黑/帆白

Nike SB Paul Rodriguez CTD LR 男子滑板鞋采用内嵌式 EVA 鞋垫，打造轻盈支撑与弹力缓震性能。

  • 显示颜色： 暗灰/狼灰/黑
  • 款式： 677245-003

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