品牌与滑手利奥·贝克尔携手打造 Nike SB React Leo 男子滑板鞋，兼具时尚风范和实穿功能，成就出色的联袂之作。该鞋款专为轻松滑板而设计，带来舒适贴合的非凡脚感，助你将准确度提升至新境界，长期稳定地发挥出色表现。

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