Nike SB RPM Graphic

双肩包

¥649

Nike SB RPM Graphic 双肩包在设计中融入滑板固定带和软垫笔电保护套，方便携带必要装备。外层主体正面为耐用拒水材质，让物品备受保护。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/冷灰
  • 款式： BA5131-010

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