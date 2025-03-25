Nike SB Skyline Dri-FIT Crew 男子短袖针织衫采用质地柔软的 Dri-FIT 面料和圆形下摆设计，带来舒适穿着体验和经典运动造型。背面与腋下的网布设计可促进空气流通，缔造持久透气效果。

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