Nike SB Tanglin

男/女短袖梭织纽扣滑板衬衫

¥389
¥649
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Nike SB Tanglin 男/女短袖梭织纽扣滑板衬衫采用棉料制成，搭配加固缝线，经久耐穿，适合日常滑板训练，同时舒适非凡，助你轻松格驾驭不同场合。斜纹面料舒适亲肤，结构出众，无论是刻苦练习还是练就新技巧，皆可轻松驾驭。

  • 显示颜色： 工业蓝
  • 款式： FQ0400-457

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