Nike SB Vertebrae

男子滑板鞋

¥519
¥649
20% 折让

惊喜可可色/浅英国褐/丝绒棕/龙红
浅银灰/狼灰/山峰白/深藏青

Nike SB Vertebrae 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。 采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。

  • 显示颜色： 惊喜可可色/浅英国褐/丝绒棕/龙红
  • 款式： FD4691-200

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