Nike SB Vertebrae TE

男子滑板鞋

¥389
¥649
40% 折让

Nike SB Vertebrae TE 男子滑板鞋采用匠心设计，经久耐穿，新鞋出盒即塑就舒适贴合感受。采用 Nike 经典配色设计，让这款时尚滑板鞋平添一抹复古气息。

  • 显示颜色： 椰奶色/芝麻棕/淡雅金/冰翡翠蓝
  • 款式： FZ4878-100

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