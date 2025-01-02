Dancer 品牌由 Nike SB 滑板运动员 Hjalte Halberg 及其好友 Anton Juul 共同创立，旨在致敬滑板运动。 Nike SB Zoom Blazer Low x Dancer Skateboards 男子滑板鞋以 Hjalte 所选鞋款为蓝本，采用利落版型搭配匠心工艺，缔造出众触板感，同时巧妙融入 Dancer 经典艺术元素。 鞋款饰有精美图案，结合光泽感耐克勾标志和经典鞋带，与 Hjalte 的构想相呼应。

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