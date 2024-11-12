Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT

男/女滑板鞋情侣款板鞋

¥489
¥649
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白色/白色/白色/黑
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Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT 男/女滑板鞋的设计灵感源自 Grant Taylor 的独到见解，以新颖设计手法重塑挚爱滑板鞋。鞋款采用加高包边设计，打造出色耐穿性。

  • 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
  • 款式： DC7695-100

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