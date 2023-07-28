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      Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT

      男/女滑板鞋情侣款

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      Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT 男/女滑板鞋的设计灵感源自 Grant Taylor 的独到见解，以新颖设计手法重塑挚爱滑板鞋。鞋款革新采用加高包边设计，提升耐穿性。

      • 显示颜色： 黑/黑/橡皮浅褐/白色
      • 款式： DC7695-002

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