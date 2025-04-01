Nike SB Zoom Janoski OG+

男/女滑板鞋

¥579
¥649
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历经焕新打造，此款 Nike SB Zoom Janoski OG+ 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。 匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。 鞋面缔造出色贴合度和舒适脚感，助力展现出色滑板表现。

  • 显示颜色： 沙堆白/闪电蓝/山峰白/烟灰蓝
  • 款式： FD6757-101

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