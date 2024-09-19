Nike SB Zoom Janoski OG+ SE

男/女滑板鞋

¥649

历经焕新打造，此款 Nike SB Zoom Janoski OG+ SE 男/女滑板鞋强势来袭，为 Stefan Janoski 经典滑板系列再添力作。匠心底纹专为滑板运动设计，铸就出色触板和翻板体验。鞋面采用柔软丝绒材料，缔造非凡舒适度和贴合感，助力展现出众滑板表现。

  • 显示颜色： 中橄榄绿/巴洛克棕/暗队红/丝绒棕
  • 款式： FZ1302-200

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