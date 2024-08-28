Nike SB Zoom Nyjah 3

男子滑板鞋

¥449
¥699
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轻盈非凡，轻松畅滑，滑板运动佳选。Nike SB Zoom Nyjah 3 男子滑板鞋焕新演绎经典之作，彰显如尼亚般的传奇风采。Zoom Air 缓震配置结合蜂巢式外底，塑就强劲抓地力和非凡轻盈感。

  • 显示颜色： 山峰白/山峰白/白色/清透蓝
  • 款式： DV7896-100

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