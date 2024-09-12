Nike SB Zoom Nyjah 3 Premium

男子滑板鞋

¥699

Nike SB Zoom Nyjah 3 Premium 男子滑板鞋轻盈柔韧，焕新演绎经典之作，彰显如尼亚般的非凡风采。Air Zoom 缓震配置结合蜂巢式外底，铸就强劲抓地力，助你心无旁骛地精进触地技巧。

  • 显示颜色： 幻影灰白/浅铁矿石灰/沙堆白/浅红木褐
  • 款式： FV5718-001

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