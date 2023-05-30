跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike SB Zoom Pogo Plus

      女子滑板鞋

      ¥549
      ¥649
      15% 折让

      穿上 Nike SB Zoom Pogo Plus 女子滑板鞋，畅享舒适滑板体验。新鞋开盒上脚即可畅享舒适贴合度。帆布和皮革材料，塑就非凡质感。加高镶边提升对出色踢板动作的掌控力。

      • 显示颜色： 白色/白色/橡皮浅褐/黑
      • 款式： DR9114-101

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。