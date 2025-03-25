Nike SB Zoom Stefan Janoski Mid 男子滑板鞋的设计灵感源于创意无限的滑板界传奇人物，极简主义美学与超凡冲击防护性能完美融合，缔造经典原创力作。耐磨结构和超群抓地力提升贴合感与板触感，让这款先进的滑板运动鞋成为引领舒适度和耐磨性的现代风标。

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