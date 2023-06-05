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      女子梭织夹克

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      Serena Williams Design Crew 女子梭织夹克融入数码艺术风格，为这款经典连帽夹克注入全新活力。 衣袖和衣身采用宽松设计，营造充裕的叠搭空间，助你轻松驾驭不同场合，纵情探索。 拒水面料结合网眼布里料，令你无论身处何方，都能倍感安心舒适。

      • 显示颜色： 荧光黄/黑
      • 款式： DV8073-702

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