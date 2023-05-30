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      Serena Williams Design Crew

      女子连衣裙

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      网球风格、Nike 经典设计与数码元素巧妙糅合，造就这款百搭 Serena Williams Design Crew 女子连衣裙。 针织面料，利落舒适，打造温暖天气的穿搭佳选。 弹性面料搭配仿摩斯密码 NIKE 标志，可驾驭不同场合，助你尽情探索。

      • 显示颜色： 暗蓝黑/山峰白
      • 款式： DV8079-475

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