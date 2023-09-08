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      Serena Williams Design Crew Everyday Plus

      舒适速干中筒运动袜（1 双）

      ¥129

      从头到脚，时尚有型。 Serena Williams Design Crew Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）采用导湿速干技术，缔造非凡舒适的日常穿着体验；配有可拆卸 D 形环，可挂放别致装饰小物，为造型增添些许魅力。

      • 显示颜色： 中柔粉/白色
      • 款式： DX5995-690

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