 

Serena Williams Design Crew Everyday Plus

舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥59¥7925% 折让

Serena Williams Design Crew Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 搭载 Nike Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适。 中足板带设计，在迈步中有效支撑足弓。


  • 显示颜色： 帆白/帆白/冰川蓝/冰川蓝
  • 款式： HJ3745-133

Serena Williams Design Crew Everyday Plus

¥59¥7925% 折让

Serena Williams Design Crew Everyday Plus 舒适速干中筒运动袜（1 双）的设计灵感源自水的宁静与流动，鼓励你随心而行。 搭载 Nike Dri-FIT 技术，令双足保持干爽舒适。 中足板带设计，在迈步中有效支撑足弓。

产品细节

  • 袜底主体：棉/聚酯纤维/其他纤维。 袜底罗纹：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/帆白/冰川蓝/冰川蓝
  • 款式： HJ3745-133

关于 SWDC

Serena Williams Design Crew 是一个设计团队，由塞雷娜·威廉姆斯亲自挑选的新兴设计师组成，旨在讲述塞雷娜职业生涯的传奇故事。 该系列产品旨在致敬工艺、创意和梦想艺术，致敬每位艺术家各自独特的背景，促进多元化和包容性。

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