Nike Shield

男子篮球夹克

¥769
¥1,099
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Nike Shield 男子篮球夹克采用防风抗水面料和 Nike Therma Sphere 技术，令你在潮湿天气中保持干爽舒适，畅享温暖穿着感受。

  • 显示颜色： 冷灰/冷灰/大学红
  • 款式： 819450-021

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