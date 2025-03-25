Nike Shield

足球轻巧行李包

¥329

Nike Shield 足球轻巧行李包采用特色包带系统，为你打造手拎，肩背等多样化的背负选择方案。独立干/湿物品袋和鞋履隔层与超大拉链袋相得益彰，营造多元化的储物选择。600D耐磨涤纶制作的包身结实耐久，底面Tarpaulin材质具备结实耐用和防水特点，无论在恶劣的天气中、更衣室或潮湿的野外环境都能为包内物品提供可靠保护。

  • 显示颜色： 暗灰/橙红/金属银
  • 款式： BA4692-008

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