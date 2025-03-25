Nike Shield CR7

简约双肩包

¥329

暗蓝黑/暗蓝黑/金属银
黑/白色/白色

Nike Shield CR7 简约双肩包采用软垫肩带缔造舒适背包体验，更融合多袋设计，为装备打造井然有序的收纳格局。精选面料轻盈、耐久，确保运动装备和贵重物品安全无忧，同时包身正下方添加图案细节，致敬一代足球巨星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多。

  • 显示颜色： 暗蓝黑/暗蓝黑/金属银
  • 款式： BA4755-402

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