Nike Shield Max

男子跑步针织茄克

¥1,299

Nike Shield Max 男子跑步针织茄克采用抓绒 3D 面料，结合可调潜水式连帽设计，有效抵御各种恶劣天气，实现持久的温暖感受。反光设计加强昏暗光线下的视觉可见度，同时依托可调式设计打造专属的舒适贴合感受。

  • 显示颜色： 橙红
  • 款式： 619434-853

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