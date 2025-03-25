Nike Shox R4 大童运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用其耐穿鞋面、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。 后跟搭载 Nike Shox 缓震配置，缔造非凡舒适感受，打造高性能造型。

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