Nike Shox R4

女子科技感运动鞋

¥549
¥1,099
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Nike Shox R4 女子运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用耐穿材质、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。

  • 显示颜色： 煤黑/金属银/黑/正浆果红
  • 款式： AR3565-003

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