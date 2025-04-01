Nike Shox R4

女子运动鞋

¥1,099

Nike Shox R4 女子运动鞋是 2001 经典款的焕新鞋款，沿用耐穿材质、设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。Nike Shox 缓震系统有效分散足底重量，缔造非凡舒适感，打造高性能造型。

  • 显示颜色： 黑/黑/亮橘/黑
  • 款式： AR3565-004

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