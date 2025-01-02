Nike Shox R4

男/女运动鞋

¥859
¥1,099
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Nike Shox R4 男/女运动鞋焕新演绎 2001 经典款，沿用优质鞋面、流畅设计线条和打孔设计，再现元年款风貌。 Nike Shox 缓震配置有效分散足底重量，缔造非凡舒适感受，同时彰显未来主义风范。

  • 显示颜色： 黑/亮橘/金属银
  • 款式： BV1111-008

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