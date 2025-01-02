Nike Shox TL

女子运动鞋

¥1,199

Nike Shox TL 女子运动鞋提供出众缓震性能。 采用透气网眼设计和全掌型 Nike Shox 技术，演绎经典 2003 年版本，塑就出众回弹缓震效果和醒目街头造型。

  • 显示颜色： 金属银/白色/狼灰/黑
  • 款式： HQ4049-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。