Nike Signal Mezzo

女子针织背心

¥249

Nike Signal Mezzo 女子针织背心采用工字型后背和加宽袖窿设计，搭配醒目 Nike Swoosh 标志带来灵活自如的穿着体验和闪耀运动造型。

  • 显示颜色： 黑/煤黑
  • 款式： 614904-010

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