带上 Nike Skills 足球，让赛场表现跃升新层级。 该款足球采用偏小尺寸设计，是训练和培养步法技能的理想之选，助你在比赛中一展身手，大放异彩。


  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： HV6252-100

带上 Nike Skills 足球，让赛场表现跃升新层级。 该款足球采用偏小尺寸设计，是训练和培养步法技能的理想之选，助你在比赛中一展身手，大放异彩。

其他细节

  • 机器缝制球皮，铸就出众球型、触球感和耐用性
  • 橡胶球胆，帮助稳定气压和保持球形
  • 1 号球专为提升技能设计，适合不同年龄段

产品细节

  • 面层材质：橡胶/合成革/聚酯纤维/乙烯基醋纤
  • 显示颜色： 白色/黑/黑
  • 款式： HV6252-100

