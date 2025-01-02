Sky Jordan 1

幼童运动鞋

¥399
¥499
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黑/中橄榄绿/白色
黑/白色/大学蓝

Sky Jordan 1 幼童运动鞋从 AJ1 汲取设计灵感，兼具经典风格和可爱俏皮魅力。结合柔软泡绵缓震配置、橡胶抓地设计和魔术贴粘扣固定带，便于穿脱。

  • 显示颜色： 黑/中橄榄绿/白色
  • 款式： BQ7197-092

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