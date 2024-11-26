Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。该款加绒针织连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身，天气转凉时锁住热量。左侧胸部绣有单独耐克勾，塑就简洁利落外观。

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