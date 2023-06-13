跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Solo Swoosh

      男子加绒套头连帽衫

      ¥599
      ¥699
      14% 折让

      黑/白色
      调色暗灰/白色

      Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫旨在致敬耐克勾的简约风范与非凡魅力。 该款加绒连帽衫温暖出众，肩部、胸部和衣身采用宽松设计，缔造自在舒适感受和休闲复古风范。 袖口和下摆采用富有弹性的厚实罗纹设计，有助在运动时稳固衣身。 左侧胸部绣有单独耐克勾，塑就简洁利落外观。

      • 显示颜色： 黑/白色
      • 款式： DX1356-010

      尺寸与尺码

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。