Nike Solo Swoosh
男子加绒套头连帽衫
¥719¥79910% 折让
Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫采用厚实加绒针织面料，将经典连帽衫的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： HJ2230-297
Nike Solo Swoosh
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Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫采用厚实加绒针织面料，将经典连帽衫的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。
设计揭秘
该连帽衫帽口配有金属孔眼，正面饰有果冻状耐克勾和缝制 "SWOOSH" 图案，帮助提升造型格调。
厚实舒适
厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受。
产品细节
- 碧纹洗染色工艺，赋予每件连帽衫独特的外观
- 罗纹袖口与下摆
- 袋鼠式口袋
- 面料/连帽里料：84% 棉/16% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色
- 款式： HJ2230-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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