 

Nike Solo Swoosh

男子加绒套头连帽衫

¥719¥79910% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫采用厚实加绒针织面料，将经典连帽衫的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。


  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： HJ2230-297

Nike Solo Swoosh

¥719¥79910% 折让

Nike Solo Swoosh 男子加绒套头连帽衫采用厚实加绒针织面料，将经典连帽衫的舒适感与利落挺括风格巧妙融合。 采用宽松版型设计，助力自如畅动，轻松叠搭。

设计揭秘

该连帽衫帽口配有金属孔眼，正面饰有果冻状耐克勾和缝制 "SWOOSH" 图案，帮助提升造型格调。

厚实舒适

厚实加绒针织面料富有结构感，表面顺滑，内里柔软，塑就优质外观和非凡舒适感受。

产品细节

  • 碧纹洗染色工艺，赋予每件连帽衫独特的外观
  • 罗纹袖口与下摆
  • 袋鼠式口袋
  • 面料/连帽里料：84% 棉/16% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色
  • 款式： HJ2230-297

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。