Nike Solo Swoosh

男子反光条长裤

¥999

黑/白色
卡其/白色

Nike Solo Swoosh 男子长裤同 Solo Swoosh 系列其他款一样经典简约，是日常出行的佳选单品。采用梭织面料，裤腿外侧上部饰有运动风反光滚边。口袋和裤脚外侧配有拉链，可供随行安全存放物品并调整造型，助你随心畅行。

  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FB8620-010

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