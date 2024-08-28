Nike Solo Swoosh 男子法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，缔造非凡舒适感受和休闲复古风格。柔软弹性腰部搭配内置抽绳，为关键部位营造舒适感受。臀部和大腿部位采用宽松设计，于裤管口处略微收窄。左侧大腿饰有刺绣耐克勾，塑就简洁利落外观。

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