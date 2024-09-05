Nike Spark 女子运动鞋，在迈步间彰显别样风范。该款运动鞋经匠心打造，兼顾非凡舒适感和出色稳定性，同时不失时尚风范。双层泡绵中底、柔软鞋口和舒适鞋舌塑就出众缓震性能，结合利落设计和纹理感提拉设计，为造型增添活力。

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