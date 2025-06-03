Nike Sphere Miler
Therma-FIT 男子拒水跑步夹克
¥579¥69917% 折让
Nike Sphere Miler Therma-FIT 男子拒水跑步夹克专为寒冷天气打造，缔造不可或缺的温暖包覆效果。该冬季款夹克采用 Therma-FIT 技术，结合拒水面料，帮助抵御寒冷和小雨侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ1112-010
Nike Sphere Miler
¥579¥69917% 折让
Nike Sphere Miler Therma-FIT 男子拒水跑步夹克专为寒冷天气打造，缔造不可或缺的温暖包覆效果。该冬季款夹克采用 Therma-FIT 技术，结合拒水面料，帮助抵御寒冷和小雨侵袭。反光设计元素，助力你的跑步征程。
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 柔软 Nike Therma Sphere 面料结合内里凸起节点，为冷天训练提供出众舒适效果
- 风帽和正面上部采用梭织覆面设计，增强耐用性
- 拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 夹克采用全长拉链开襟设计，易于穿脱
产品细节
- 局部弹性袖口
- 风帽搭配松紧抽绳与绳扣
- 风帽和口袋融入网眼布里料
- 面料/连帽里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： FZ1112-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。