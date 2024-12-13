匠心套装，包含两件单品。穿上 Nike Sportswear 大童套装，整装待发，无惧寒冷天气。套装采用柔软舒适的针织面料，表面顺滑，内里加绒，塑就经典套装外观和非凡舒适感受。罗纹袖口与裤管口，有助稳固衣袖和腿部，令你随心跑跳玩耍，畅享无忧体验。

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